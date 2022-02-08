Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол

"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые влечет дружба с нашим государством, а это прежде всего противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", - сказал Пристайко.

По его словам, демонстрацией поддержки Украины со стороны Британии являются поставки вооружений. Посол отметил, что уже подписано военных соглашений на 2 млрд долларов.

Пристайко уточнил, что соглашения предусматривают реализацию четырех конкретных проектов. Один из них - постройка в Шотландии двух кораблей, которые переоборудуются под нужды украинских военных. Кроме того, это постройка кораблей сначала на британских, а затем на украинских верфях.

"И это ракетное вооружение. Впервые наши Вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях", - добавил дипломат.