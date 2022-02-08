Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол

"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", - сказав Пристайко.

За його словами, демонстрацією підтримки України з боку Британії є постачання озброєнь. Посол зазначив, що вже підписано військових угод на 2 млрд доларів.

Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.

"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", - додав дипломат.