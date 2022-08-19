Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно

Броневики MRAP

Колесные бронемашины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) предназначены для перевозки военнослужащих близко к линии фронта. В Украине уже были замечены машины этого класса, а именно американские M1224 MaxxPro.

Фото: броневик MRAP (wikipedia.org)

Этот американский MRAP, в зависимости от компоновки, относится к 1 и 2 категории защиты стандарта STANAG 4569. V-образная нижняя часть корпуса рассеивает энергию взрыва мины или самодельного взрывного устройства от броневика, чем защищает его пассажиров.

Разведывательные беспилотники ScanEagle

ScanEagle - это американский беспилотник, разработанный компаниями Boening и Insitu. В основу этого аппарата вошел беспилотник SeaScan, который используется рыбаками для обнаружения рыбы в море.

Фото: разведывательный беспилотник ScanEagle (wikipedia.org)

ScanEagle предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и указания целей. Для этих целей беспилотник оснащен стабилизированной инфракрасной или электроскопической камерой, которая может вращаться.

Одно из преимуществ этого беспилотника заключается в том, что ему не нужен аэродром базирования, поскольку он запускается с помощью пневматической пусковой катапульты. Для посадки же этого аппарата используется крюк, которым БПЛА цепляется за натянутый трос.

Беспилотник ScanEagle проявил себя в Афганистане и Ираке.

ПТРК BGM-71TOW

Американская тяжелая противотанковая управляемая ракета BGM-71 TOW была разработана компанией Hughes Aircraft. На вооружение армии США это оружие взяли еще 1970 году, с того времени BGM-71 TOW стал самым распространенным ПТРК во всем мире.

Ракета этого ПТРК способна поражать цели на расстоянии до 3750 метров. Скорость полета на максимальную дальность - 20/21 секунда, в зависимости от модификации ракеты.

Фото: ПТРК BGM-71 TOW (wikipedia.org)

BGM-71 TOW может применяться как с переносной пусковой установкой, так и устанавливаться на носитель, которым могут выступать автомобили, бронетехника или вертолеты.

По состоянию на сегодня этот ПТРК состоит на вооружении армии США и Корпуса морской пехоты, а также ряда стран Европы, Израиля и еще многих государств мира. Ранее Украина получала от США только переносные ПТРК Javelin.