Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно

Соединенные Штаты Америки в рамках нового пакета военной помощи могут передать Украине броневики MRAP, разведывательные беспилотники ScanEagle и противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW.
Что известно об этом оружии - в материале РБК-Украина ниже.
Колесные бронемашины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) предназначены для перевозки военнослужащих близко к линии фронта. В Украине уже были замечены машины этого класса, а именно американские M1224 MaxxPro.
Фото: броневик MRAP (wikipedia.org)
Этот американский MRAP, в зависимости от компоновки, относится к 1 и 2 категории защиты стандарта STANAG 4569. V-образная нижняя часть корпуса рассеивает энергию взрыва мины или самодельного взрывного устройства от броневика, чем защищает его пассажиров.
ScanEagle - это американский беспилотник, разработанный компаниями Boening и Insitu. В основу этого аппарата вошел беспилотник SeaScan, который используется рыбаками для обнаружения рыбы в море.
Фото: разведывательный беспилотник ScanEagle (wikipedia.org)
ScanEagle предназначен для разведки, наблюдения за полем боя и указания целей. Для этих целей беспилотник оснащен стабилизированной инфракрасной или электроскопической камерой, которая может вращаться.
Одно из преимуществ этого беспилотника заключается в том, что ему не нужен аэродром базирования, поскольку он запускается с помощью пневматической пусковой катапульты. Для посадки же этого аппарата используется крюк, которым БПЛА цепляется за натянутый трос.
Беспилотник ScanEagle проявил себя в Афганистане и Ираке.
Американская тяжелая противотанковая управляемая ракета BGM-71 TOW была разработана компанией Hughes Aircraft. На вооружение армии США это оружие взяли еще 1970 году, с того времени BGM-71 TOW стал самым распространенным ПТРК во всем мире.
Ракета этого ПТРК способна поражать цели на расстоянии до 3750 метров. Скорость полета на максимальную дальность - 20/21 секунда, в зависимости от модификации ракеты.
Фото: ПТРК BGM-71 TOW (wikipedia.org)
BGM-71 TOW может применяться как с переносной пусковой установкой, так и устанавливаться на носитель, которым могут выступать автомобили, бронетехника или вертолеты.
По состоянию на сегодня этот ПТРК состоит на вооружении армии США и Корпуса морской пехоты, а также ряда стран Европы, Израиля и еще многих государств мира. Ранее Украина получала от США только переносные ПТРК Javelin.
Напомним, размер нового пакета военной помощи от США будет составлять почти 800 млн долларов. Кроме выше упомянутого оружия, украинские военные получат боеприпасы и артиллерию.
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