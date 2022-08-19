Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо

Сполучені Штати Америки в рамках нового пакету військової допомоги можуть передати Україні броньовики MRAP, розвідувальні безпілотники ScanEagle та протитанкові ракетні комплекси BGM-71 TOW.
Що відомо про цю зброю - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Колісні бронемашини класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) призначені для перевезення військовослужбовців близько до лінії фронту. В Україні вже були помічені машини цього класу, а саме американські M1224 MaxxPro.
Фото: броньовик MRAP (wikipedia.org)
Цей американський MRAP, в залежності від компоновки, відноситься до 1 і 2 категорії захисту стандарту STANAG 4569. V-подібна нижня частина корпусу розсіює енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою від броньовика, чим захищає його пасажирів.
ScanEagle - це американський безпілотник, розроблений компаніями Boening та Insitu. В основу цього апарата увійшов безпілотник SeaScan, який використовується рибаками для виявлення риби в морі.
Фото: розвідувальний безпілотник ScanEagle (wikipedia.org)
ScanEagle призначений для розвідки, спостереження за полем бою та вказування цілей. Для цих цілей безпілотник обладнано стабілізованою інфрачервоною або електроскопічною камерою, що може обертатися.
Одна з переваг цього безпілотника полягає в тому, що йому не потрібен аеродром базування, оскільки він запускається за допомогою пневматичної пускової катапульти. Для посадки ж цього апарату використовується крюк, яким БПЛА чіпляється за натягнутий трос.
Безпілотник ScanEagle проявив себе в Афганістані та Іраку.
Американська важка протитанкова керована ракета BGM-71 TOW була розроблена компанією Hughes Aircraft. На озброєння армії США цю зброю взяли ще 1970 році, з того часу BGM-71 TOW став найпоширенішим ПТРК в усьому світі.
Ракета цього ПТРК здатна вражати цілі на відстані до 3750 метрів. Швидкість польоту на максимальну дальність - 20/21 секунда, залежно від модифікації ракети.
Фото: ПТРК BGM-71 TOW (wikipedia.org)
BGM-71 TOW може застосовуватися як з переносною пусковою установкою, так і встановлюватися на носій, яким можуть виступати автомобілі, бронетехніка чи гелікоптери.
Станом на сьогодні цей ПТРК перебуває на озброєнні армії США і корпусу морської піхоти, а також низки країн Європи, Ізраїлю та ще багатьох держав світу. Раніше Україна отримувала від США лише переносні ПТРК Javelin.
Нагадаємо, розмір нового пакету військової допомоги від США буде становити майже 800 млн доларів. Окрім вище згаданої зброї, українські військові отримають боєприпаси та артилерію.
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