Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 млн долларов, - посол

Как сообщает дипломат, такая дополнительная помощь от австралийского правительства включает в себя противотанковое оружие и заряды к нему.

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже 4-й пакет или предоставляемый объем", - отметил Мирошниченко.

Также посол рассказал о передаче Австралией 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 миллионов долларов для ВСУ.

Он добавил, что первая партия транспорта уже отправлена в Украину, а остальные машины "будут доставлены в скором времени".