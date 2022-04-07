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Австралия введет санкции против 67 граждан России

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Канберра, Четверг 07 апреля 2022 09:43
Австралия введет санкции против 67 граждан России фото: глава МИД Австралии Мариз Пейн (flickr.com/ctbto)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что правительство вводит санкции против 67 граждан РФ. Такое решение связано с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня я объявляю о введении еще 67 санкций в отношении российской элиты и олигархов, приближенных к Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия", - заявила она.

Напомним, Великобритания расширила персональные санкции против бизнеса РФ.

Кроме того, США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и российского "Альфа-банка".

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