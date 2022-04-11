Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 млн доларів, - посол

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата в ефірі загальноукраїнського телемарафону.
Як повідомляє дипломат, така додаткова допомога від австралійського уряду охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.
"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг", - зазначив Мірошниченко.
Також посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для ЗСУ.
Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".
Раніше повідомлялося, що Австралія анонсувала введення санкцій проти 67 громадян РФ.
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