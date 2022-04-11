Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 млн доларів, - посол

Як повідомляє дипломат, така додаткова допомога від австралійського уряду охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг", - зазначив Мірошниченко.

Також посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для ЗСУ.

Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".