RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Австралії додаткову військову допомогу на 20 млн доларів, - посол

Фото: посол України в Австралії Василь Мірошниченко (facebook.com/vasyl.myroshnychenko)
Автор: Володимир Костирін

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко розповів про надання Сіднеєм додаткової військової допомоги для нашої країни на загальну суму 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата в ефірі загальноукраїнського телемарафону.

Як повідомляє дипломат, така додаткова допомога від австралійського уряду охоплюватиме протитанкову зброю і заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того ж надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже 4-й пакет або наданий обсяг", - зазначив Мірошниченко.

Також посол розповів про передачу Австралією 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 мільйонів доларів для ЗСУ.

Він додав, що перша партія транспорту вже відправлена до України, а інші машини "будуть доставлені незабаром".

Раніше повідомлялося, що Австралія анонсувала введення санкцій проти 67 громадян РФ.

Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАвстралияВійськова допомогаВійна Росії проти України