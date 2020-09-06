Артиллерийский катер "Костополь" включили в состав ВМС Украины

Фото: катер "Костополь" (сайт Минобороны)

После успешного завершения испытаний в корабельно-катерный состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь". Катер построен на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника, рассказали в министерстве.

"Костополь" малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Катер получил свое имя в честь города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк, который героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем 17 марта 2017 года.

Напомним, для усиления обороноспособности Украины в Азовское море отправят американские катера типа Mark VI, Украина первой в мире получит эти катера от Соединенных Штатов Америки.

Кроме катеров Mark VI, США продадут Украине пушки, инфракрасные радары и другое военное оборудование.