Украина получит 9 млн долларов помощи от США: на что их потратят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи. США помогут Украине на общую сумму 9 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров.
Куда пойдут предоставленные Украине средства:
"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.