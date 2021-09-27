Україна отримає 9 млн доларів допомоги від США: на що їх витратять

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп підписали угоду про виділення українській стороні допомоги. США допоможуть Україні на загальну суму 9 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.
Куди підуть надані Україні кошти:
"Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", - заявив глава українського уряду.
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення угоди про допомогу.