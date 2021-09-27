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Украина получит 9 млн долларов помощи от США: на что их потратят

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 17:21
Украина получит 9 млн долларов помощи от США: на что их потратят Фото: премьер Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи. США помогут Украине на общую сумму 9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров.

Куда пойдут предоставленные Украине средства:

  • 7 млн долларов - на улучшение состояния здоровья украинцев;
  • 2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.

"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.

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