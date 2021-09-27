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Україна отримає 9 млн доларів допомоги від США: на що їх витратять

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 17:21
Україна отримає 9 млн доларів допомоги від США: на що їх витратять Фото: прем'єр Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп підписали угоду про виділення українській стороні допомоги. США допоможуть Україні на загальну суму 9 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.

Куди підуть надані Україні кошти:

  • 7 млн доларів - на поліпшення стану здоров'я українців;
  • 2 млн доларів - на забезпечення зростання економіки.

"Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", - заявив глава українського уряду.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення угоди про допомогу.

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