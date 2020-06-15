Украина получит 200 млн евро на развитие сельского хозяйства

Фото: евро (pixabay)

Планируется развивать малый и средний бизнес

Украина получит 200 млн евро от Международного банка реконструкции и развития на развитие сельского хозяйства. Программа будет направлена на расширение участия малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, соглашение о займе в рамках "Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" заключили в августе прошлого года, а 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, соглашение вступило в силу.

"Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров", - говорится в сообщении.

Программой планируется:

создать Государственный аграрный реестр и открытый к нему доступ широкой общественности;

провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;

разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;

провести спутниковое картографирование территории Украины;

создать автоматизированную систему оповещения относительно изменений в Государственном земельном кадастре;

повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;

усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;

разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Реализовывать проект будут люди из Минэкономики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпотреблужбы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют первую в истории сельскохозяйственную перепись.

Кроме того, ранее в Украину поступил первый транш кредита МВФ на 2,1 млрд долларов.

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Автор: Максим Зайченко