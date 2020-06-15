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Україна отримає 200 млн євро на розвиток сільського господарства

Новини » Економіка     15.06.2020 - 19:50
Україна отримає 200 млн євро на розвиток сільського господарства
Фото: євро (pixabay)

Планується розвивати малий і середній бізнес

Україна отримає 200 млн євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на розвиток сільського господарства. Програма буде спрямована на розширення участі малих і середніх підприємств у сільськогосподарському ринку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається, угоду про позику в рамках "Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство України" уклали в серпні минулого року, а 20 травня цього року, після внутрішньодержавних процедур, угода набула чинності.

"Програма дозволить Україні пом'якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку та виробництві товарів", - йдеться в повідомленні.

Програмою планується:

  • створити Державний аграрний реєстр і відкритий до неї доступ широкої громадськості;
  • провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості про них до Державного земельного кадастру;
  • розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад;
  • провести супутникове картографування території України;
  • створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;
  • підвищити обізнаність власників і користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;
  • посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та кращих світових практик;
  • розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпеку харчових продуктів та вимог ринків експорту

Реалізовувати проект будуть люди з Мінекономіки, Мінрегіону, Мін'юсту, Держгеокадастру, Держспоживслужби.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують перший в історії сільськогосподарський перепис.

Крім того, раніше в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ на 2,1 млрд доларів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УкраїнаІнвестиціїаграриисельское хозяйство
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