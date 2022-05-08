Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового банку: куди підуть гроші

Кабінет міністрів схвалив проєкт угод з інститутами Світового банку для залучення 1,5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін України .

Уряд затвердив проєкти угод з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку (входять по Світовому банку) про фінансування проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

У рамках цього проєкт Україна отримає кредит у розмірі 1,492 млрд доларів, які будуть спрямовані на підтримку державних органів і бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.

На ці кошти видатки державного бюджету на виплату заробітної плати будуть частково відшкодовані.