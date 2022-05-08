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Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового банку: куди підуть гроші

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Київ, Неділя 08 травня 2022 07:32
Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового банку: куди підуть гроші Фото: Світовий банк надасть Україні 1,5 млрд доларів на зарплати бюджетникам (worldbank.org)
Автор: Артур Родивилов

Кабінет міністрів схвалив проєкт угод з інститутами Світового банку для залучення 1,5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін України.

Уряд затвердив проєкти угод з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку (входять по Світовому банку) про фінансування проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні".

У рамках цього проєкт Україна отримає кредит у розмірі 1,492 млрд доларів, які будуть спрямовані на підтримку державних органів і бюджетних установ освітньої сфери як на національному, так і регіональному рівнях.

На ці кошти видатки державного бюджету на виплату заробітної плати будуть частково відшкодовані.

Нагадаємо, на початку травня глава Мінфіну оголосив про майже півмільярда в євровалюті від міжнародних донорів. Це кошти від Сполучених Штатів, Норвегії та Австрії.

В Україну 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти були надані з цільового фонду донорів Світового банку в рамках програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

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