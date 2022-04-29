Украина получила ЗРК С-300 от партнеров: комплекс уже в действии

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе", - говорится в сообщении.

Как информируют в командовании, ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель - 10 метров или 27 км.

"Указанный комплекс уже выполняет боевые задачи. Есть начало - будет продолжение. Слава Украине!", - добавили в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что польская сторона передала Украине более 200 танков Т-72 для отражения российского вторжения. Кроме того, предоставила еще несколько десятков боевых машин пехоты.

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