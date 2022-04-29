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Україна отримала ЗРК С-300 від партнерів: комплекс вже в дії

Фото: Україна отримала ЗРК С-300 від партнерів (facebook.com/kpszsu)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Він вже виконує бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у командуванні, ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль - 10 метрів або 27 км.

"Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання. Є початок - буде продовження. Слава Україні!", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що польська сторона передала Україні понад 200 танків Т-72 для відбиття російського вторгнення. Крім того, надала ще кілька десятків бойових машин піхоти.

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