Україна отримала ЗРК С-300 від партнерів: комплекс вже в дії

"Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у командуванні, ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль - 10 метрів або 27 км.

"Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання. Є початок - буде продовження. Слава Україні!", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що польська сторона передала Україні понад 200 танків Т-72 для відбиття російського вторгнення. Крім того, надала ще кілька десятків бойових машин піхоти.

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