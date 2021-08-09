Украина получила верительные грамоты от нового посла Израиля

Министр МИД Украины Дмитрий Сеник принял копии верительных грамот от нового посла Израиля Михаэля Бродского. Стороны затронули вопросы сотрудничества и активизации политического диалога между страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД.
Во время сегодняшней встречи министра МИД Дмитрия Сеника и новоназначенного посла Израиля Михаэля Бродского стороны обсудили:
"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", – заявил министр МИД Украины.