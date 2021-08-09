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Україна отримала вірчі грамоти від нового посла Ізраїлю

Автор: Сергій Пишкін

Міністр МЗС України Дмитро Сенік прийняв копії вірчих грамот від нового посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Сторони порушили питання співробітництва й активізації політичного діалогу між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час сьогоднішньої зустрічі міністра МЗС Дмитра Сеніка та новопризначеного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського сторони обговорили:

  • активізацію політичного діалогу сторін;
  • обмін візитами;
  • підготовку до чергових засідань МЗС країн;
  • підготовку до чергових засідань Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва;
  • співпрацю у боротьбі сторін з пандемією коронавірусу;

"Досягнення домовленості між Україною та Ізраїлем щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стимулюватиме туристичні контакти між нашими країнами", – заявив міністр МЗС України.

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УкраїнаІзраїльДипломатичні відносини