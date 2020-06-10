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Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС

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Средства поступили в виде займа под 0,125% годовых

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.

Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:

  • противодействия и борьбы с коррупцией;
  • социальной политики;
  • предотвращения отмывания денег;
  • энергетики;
  • таможенной политики;
  • реформирования налоговой и таможенной служб;
  • корпоративного управления в государственных банках;
  • противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
  • снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.

Отметим, первый транш в рамках этой программы Украина получила в декабре 2018 года. Всего с 2014 года в течение четырех программ Киев получил льготные кредиты на 3,81 млрд евро.

Напомним, в ночь на 10 июня Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Первый транш на 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину, поступление средств ожидается в ближайшие дни.

Автор: РБК-Украина

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