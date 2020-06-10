Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС

Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро. Це другий транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що буде сприяти поліпшенню платіжного балансу і зниження фінансового тиску з погашення інших кредитів.

Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:

протидії та боротьби з корупцією;

соціальної політики;

запобігання відмиванню грошей;

енергетики;

митної політики;

реформування податкової та митної служб;

корпоративного управління в державних банках;

протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування;

зниження високого рівня безнадійних кредитів в банківській системі та у зв'язку з новою програмою співпраці з МВФ.

Відзначимо, перший транш в рамках цієї програми Україна отримала в грудні 2018 року. Загалом з 2014 року протягом чотирьох програм Київ отримав пільгові кредити на 3,81 млрд євро.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Перший транш на 2,1 млрд доларів вже направлено до України, надходження коштів очікується найближчими днями.



