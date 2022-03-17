Украина получила от стран Запада помощь на миллиарды долларов, - Минфин

По его словам, общая сумма мобилизованной поддержки в виде экстренного финансирования от Всемирного банка составит более 700 млн долларов. "На прошлой неделе мы уже получили в бюджет страны 350 млн долларов, и вчера (14 марта - ред.) дополнительно поступили 91 млн долларов допфинансирования от банка", - сообщил министр.

В рамках пакета Всемирного банка Украина ожидает гарантии от Швеции в размере 50 млн долларов, Нидерландов - 89 млн долларов, Австрии - 11 млн долларов. "То есть, эти страны дают гарантии Всемирному банку, и под эти гарантии ВБ дает кредит на эту сумму. Так же пакет Всемирного банка предусматривает параллельное финансирование от Японии в размере 100 млн долларов", - сообщил министр.

"Кроме того, мы ведем активные переговоры с Канадой. Предметом обсуждения сейчас является прямой двусторонний кредит в 500 млн долларов. Британия - 500 млн долларов, Франция - 300 млн евро, Германия - 300 млн евро. И макрофинансовая помощь ЕС в 1,2 млрд евро - первый транш 300 млн мы уже получили и следующие 300 млн евро получим 18 марта. Есть еще Европейский инвестиционный банк - 668 млн евро, из этой суммы в бюджет поступило уже 200 млн. Совокупно у нас сегодня идут переговоры о получении 6 млрд евро. Часть этих средств уже на наших счетах", - сообщил министр.

По его словам, грантовые деньги - это отдельно. "Их мы уже получили - 110 млн евро от Италии, ждем от Великобритании 100 млн долларов, от Дании - 22 млн, а также Латвия, Литва, Исландия - совокупно 12 млн долларов, и от ЕС - 120 млн евро. Всего где-то 330-360 млн евро - это то, что не нужно возвращать", - сказал он.

Министр сообщил, что у Украины есть кредитная поддержка около 5 млрд евро, плюс гранты 360 млн евро и гарантия от США на выпуск облигаций на 1 млрд долларов. "Но, к сожалению, пока нет особого движения по этой гарантии. Мы пытаемся активизировать процесс, но уже видим, что в нынешних условиях желательно эту сумму увеличить", - добавил он.

"Это цифры на текущий момент. Потребности у нас колоссальные, по сути, у нас бюджет военного времени. Параллельно с этим идут двусторонние переговоры на высшем уровне, во время которых также обсуждаются темы привлечения финансов", - сказал министр.