Украина получила от США сверхточные снаряды Excalibur, - Bloomberg

Ссылаясь на бюджетный документ издание отмечает, что это первое подтверждение поставок Excalibur в Украину. Ранее американские чиновники уклонялись от вопросов относительно снабжения ВСУ этими снарядами.

Согласно бюджетному документу, опубликованному в прошлом месяце, на закупку снарядов Excalibur для Украины Пентагон намерен потратить 92 миллиона долларов (около 900 снарядов).

Чем уникальны снаряды Excalibur?

Снаряды с GPS-наведением впервые были использованы американцами в Ираке в 2007 году в ходе ликвидации лидера "Аль-Каиды" Абу Джуры и его сообщников.

Вести огонь этими боеприпасами могут 155-мм гаубицы. Точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб. Снаряды могут поражать цель на расстоянии около 40,5 километров.