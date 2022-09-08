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Украина получила от США сверхточные снаряды Excalibur, - Bloomberg

Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

США отправили Украине свои сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, которые способны поразить цель на расстоянии 40,5 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ссылаясь на бюджетный документ издание отмечает, что это первое подтверждение поставок Excalibur в Украину. Ранее американские чиновники уклонялись от вопросов относительно снабжения ВСУ этими снарядами.

Согласно бюджетному документу, опубликованному в прошлом месяце, на закупку снарядов Excalibur для Украины Пентагон намерен потратить 92 миллиона долларов (около 900 снарядов).

Чем уникальны снаряды Excalibur?

Снаряды с GPS-наведением впервые были использованы американцами в Ираке в 2007 году в ходе ликвидации лидера "Аль-Каиды" Абу Джуры и его сообщников.

Вести огонь этими боеприпасами могут 155-мм гаубицы. Точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб. Снаряды могут поражать цель на расстоянии около 40,5 километров.

Напомним, в четверг, 8 сентября, Пентагон объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 675 миллионов долларов.

Кроме того, сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет совещание в видеоформате с союзниками по поводу дальнейших шагов в поддержку Украины против вторжения России.

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