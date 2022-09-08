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Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur, - Bloomberg

Фото: Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur (росЗМІ)
Автор: Руслан Гаращенко

США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, які здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Посилаючись на бюджетний документ видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.

Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).

Чим унікальні снаряди Excalibur?

Снаряди з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році в ході ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.

Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 кілометрів.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, Пентагон оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів.

Крім того, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе нараду у відеоформаті з союзниками з приводу подальших кроків на підтримку України проти вторгнення Росії.

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