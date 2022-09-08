Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur, - Bloomberg

США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, які здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Посилаючись на бюджетний документ видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.
Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).
Снаряди з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році в ході ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.
Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 кілометрів.
Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, Пентагон оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів.
Крім того, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе нараду у відеоформаті з союзниками з приводу подальших кроків на підтримку України проти вторгнення Росії.