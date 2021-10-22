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В Украину прибыла третья партия военной помощи США: что предоставили

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Киев, Пятница 22 октября 2021 21:29
В Украину прибыла третья партия военной помощи США: что предоставили Фото: в Украину прибыла третья дополнительная партия военной помощи США (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибыла третья партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов. Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". Воздушное судно доставило для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.

В Минобороны напомнили, что две предыдущие партии американской военной помощи были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

Фото: в Украину прибыла третья дополнительная партия военной помощи США (mil.gov.ua)

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