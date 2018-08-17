Украина получила от США контрбатарейные радары

Контрбатарейная РЛС предназначена выявлять артиллерийские снаряды, выпущенные одной или несколькими пушками

Посольство США в Украине от правительства Соединенных Штатов Америки передало Вооруженным Силам Украины (ВСУ) две станции контрбатарейной борьбы на базе "Хаммеров". Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на Министерство обороны Украины

Как отмечается, в мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и посол США в Украине Мари Йованович.

Посольство США в Украине вручает ВСУ две американские станции контрбатарейной борьбы на базе хаммеров (ТРАНСЛЯЦИЯ) Опубликовано UATV русском П'ятниця, 17 августа 2018 г.

Недавно были представлены мобильные лаборатории украинского производства на шасси КрАЗ для обслуживания этих радаров. Контрбатарейная РЛС предназначена выявлять артиллерийские снаряды, выпущенные одной или несколькими пушками, гаубицей, минометом, или ракетной установкой, и по их траектории вычисляет место нахождения огневого средства.

В зависимости от особенностей ландшафта, атмосферных условий, современный контрбатарейный радар способен обнаруживать вражеские батареи на расстоянии до 50 км. Контрбатарейная РЛС может входить до артиллерийской батареи или ее группы поддержки.

Напомним, что в июне Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, а в конце мая сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с НАТО.

Также представители Консервативной партии Канады предложили передать Украине партию летального оружия на 9,5 миллиона долларов.