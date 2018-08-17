Україна отримала від США контрбатарейні радари

Контрбатарейна РЛС призначена виявляти артилерійські снаряди, випущені однією або кількома гарматами

Посольство США в Україні від уряду Сполучених Штатів Америки передало Збройним Силам України (ЗСУ) дві станції контрбатарейної боротьби на базі "Хаммерів". Про це повідомляє Український мілітарний портал з силкою на Міністерство оборони України

Як зазначається, у заході взяли участь начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗС України генерал армії України Віктор Муженко та посол США в Україні Марі Йованович.

Посольство США в Україні вручає ЗСУ дві американських станції контрбатарейної боротьби на базі хаммерів (ТРАНСЛЯЦІЯ) Опубліковано UATV українською П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Нещодавно були представлені мобільні лабораторії українського виробництва на шасі КрАЗ для обслуговування цих радарів. Контрбатарейна РЛС призначена виявляти артилерійські снаряди, випущені однією або кількома гарматами, гаубицею, мінометом, або ракетною установкою, та за їх траєкторією обчислює місце знаходження вогневого засобу.

В залежності від особливостей ландшафту, атмосферних умов, сучасний контрбатарейний радар здатен виявляти ворожі батареї на відстані до 50 км. Контрбатарейна РЛС може входити до артилерійської батареї або її групи підтримки.

Нагадаємо, що в червні Україна і США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО, а в кінці травня повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" посилить співпрацю з НАТО.

Також представники Консервативної партії Канади запропонували передати Україні партію летальної зброї на 9,5 мільйона доларів.