Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины

Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК "Укроборонпром", и одна из ведущих компаний США, специализирующаяся на производстве стрелкового оружия, заключили меморандум о сотрудничестве. Речь идет о создании совместного боевого модуля по стандартам НАТО. Соответствующие переговоры и подписание документа состоялось 14 июня в рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018", - говорится в сообщении.

Так, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. Производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.

"Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО).