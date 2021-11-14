Украина получила от США четвертую партию технической помощи для армии
Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это четвертая партия для Вооруженных сил в рамках дополнительной помощи в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Twitter.
"14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.
On Nov 14, received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from . Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to in Aug, it is a demonstration of commitment to the success of a stable, democratic, & free . pic.twitter.com/nu8jezAcOh— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021
Напомним, первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.