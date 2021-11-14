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Украина получила от США четвертую партию технической помощи для армии

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Воскресенье 14 ноября 2021 21:59
Украина получила от США четвертую партию технической помощи для армии Фото: Украина получила от США четвертую партию технической помощи для армии (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это четвертая партия для Вооруженных сил в рамках дополнительной помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Twitter.

"14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.

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Вооруженные силы Украины Соединенные Штаты Америки
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