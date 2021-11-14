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Україна отримала від США четверту партію технічної допомоги для армії

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Неділя 14 листопада 2021 21:59
Україна отримала від США четверту партію технічної допомоги для армії Фото: Україна отримала від США четверту партію технічної допомоги для армії (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні в Twitter.

"14 листопада Україна отримала з США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це була четверта поставка США в рамках додаткової допомоги в розмірі 60 млн доларів, яку президент Джо Байден направив в Україну в серпні, що демонструє відданість успіху стабільної, демократичної і вільної України", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, перша партія технічної допомоги була доставлена 10 жовтня.

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