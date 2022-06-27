Украина получила японский льготный кредит на 500 млн долларов

Украина получила дополнительные 65 млрд японских йен (около 500 млн долларов) льготного кредита в рамках кредитного соглашения с Японией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов .

Сообщается, что средства направлены в государственный бюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения.

Япония предоставила кредит на льготных условиях: срок погашения - 30 лет, в том числе, льготный период - 10 лет; процентная ставка - 1% годовых.

Соглашение с Японским агентством международного сотрудничества было подписано 7 июня. До этого 24 мая Украина уже получила льготный кредит на 100 млн долларов.