Україна отримала японський пільговий кредит на 500 млн доларів
Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (близько 500 млн доларів) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди з Японією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.
Повідомляється, що кошти спрямовані до державного бюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних витрат, охорони здоров'я.
Японія надала кредит на пільгових умовах: термін погашення - 30 років, в тому числі, пільговий період - 10 років; процентна ставка - 1% річних.
Угода з Японським агентством міжнародного співробітництва була підписана 7 червня. До цього 24 травня Україна вже отримала пільговий кредит на 100 млн доларів.
Нагадаємо, раніше Євросоюз погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.
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