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Україна отримала півмільярда євро від Світового банку, - Марченко

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 14:42
Україна отримала півмільярда євро від Світового банку, - Марченко Фото: Сергій Марченко (facebook.com/sergey.marchenko.54)
Автор: Антон Федорців

Міністр фінансів Сергій Марченко відзвітував про надходження нового траншу допомоги від донорів Світового банку в розмірі 495 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у Facebook.

Очільник Мінфіну оголосив про отримання майже півмільярда у євровалюті від міжнародних донорів. Це кошти від Сполучених Штатів, Норвегії та Австрії.

"До Державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового банку, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України", – написав Марченко.

Міністр розповів про підготовку нового гранту від США. Обсяг запланованої підтримки – 500 млн доларів.

До слова, ДБР арештувало активи наближеного до Януковича колишнього народного депутата.

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