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Украина получила первую партию писем от бойцов в российском плену

Фото: украинские пленные пишут письма родным (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона на днях получила первую партию писем от военнопленных, которые удерживаются войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, согласно международному законодательству, украинские военнопленные вправе отправлять и получать письма. А Национальное информационное бюро (НИБ) уже начало организацию переписки пленных с их родными

"На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленным. Спасибо Международному комитету Красного Креста за посредничество и профессиональную работу", - отметила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить соблюдение норм международного права в отношении к украинским пленным со стороны России.

Также сообщалось, что оккупанты в Мариуполе готовят самосуд над украинскими военными. Известно, что только защитников этого города в российском плену около 2 500 человек.

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Ирина ВерещукПленный