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Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (видео)

Фото: Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины получили партию новых турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативной группировки войск "Каховка".

нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней таких машин.

Что известно о бронетранспортерах Kirpi?

Поставки этих машин в армию Турции начались в 2014 году. БТРы способны выдержать удары бронебойных снарядов и осколки артиллерийских снарядов. Также машины оснащены амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения.

Kirpi имеют пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что владелец компании по производству беспилотников "Байрактар" уже приобрел земельный участок в Украине, а также разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

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