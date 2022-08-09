Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (видео)

нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней таких машин.

Что известно о бронетранспортерах Kirpi?

Поставки этих машин в армию Турции начались в 2014 году. БТРы способны выдержать удары бронебойных снарядов и осколки артиллерийских снарядов. Также машины оснащены амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения.

Kirpi имеют пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.