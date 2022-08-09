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Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (відео)

Фото: Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України отримали партію нових турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного угруповання військ "Каховка".

нардеп, заступник Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею таких машин.

Що відомо про бронетранспортери Kirpi?

Поставки цих машин в армію Туреччини почалися в 2014 році. БТРи здатні витримати удари бронебійних снарядів і осколки артилерійських снарядів. Також машини оснащені амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду і автоматичною системою пожежогасіння.

Kirpi мають п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї і чотири куленепробивних вікна на кожній стороні відсіку. Також є екрановане місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну і повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

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Збройні сили УкраїниТурцияВійськова допомога