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Україна не отримала 10 млн доларів військової допомоги США, - Еспер

Новини » Політика     08.12.2019 - 05:01
Україна не отримала 10 млн доларів військової допомоги США, - Еспер
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Він не підтвердив, що ці гроші будуть перераховані

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон не надав Україні менше 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги,передбаченої на 2019 рік. Про це Еспер заявив під час виступу в Каліфорнії, повідомляє РБК-Україна.

Таку заяву Еспер зробив у відповідь на питання про те, що Україна не отримала понад 35 млн доларів із загального обсягу американської військової допомоги, надання якої припинилося президентом США Дональдом Трампом.

"Думаю, що насправді на даний момент мова йде менш ніж 10 млн доларів", - відповів Еспер, не сказавши чи отримає Україна допомогу, яка залишилася.

Раніше в Міноборони України заявили, що Україна з вересня по листопад 2019 року отримала військову допомогу від США на суму 43 млн доларів

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступить за виділення Україні 250 млн доларів на допомогу в галузі безпеки і оборони.

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