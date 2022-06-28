Украина получила около полсотни "Байрактаров" с начала вторжения РФ, - Резников
Украинские военные получили чуть менее полсотни беспилотников "Байрактар" с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.
"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов" (БПЛА "Байрактар" - ред.). Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле", - рассказал министр.
По словам Резникова, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ. При этом Украина закажет еще десятки беспилотников.
Напомним, ранее стало известно, что турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три беспилотника "Байрактар", деньги на которые собирали все украинцы, бесплатно.
Также мы писали, что украинцы за три дня собрали средства на закупку трех "Байрактаров".
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