Україна отримала близько півсотні "Байрактарів" з початку вторгнення РФ, - Резніков
Українські військові отримали трохи менше ніж півсотні безпілотників "Байрактар" з 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.
"Лише з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків" (БПЛА "Байрактар" - ред.). Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ, і ми очікуємо їх уже в липні", - розповів міністр.
За словами Резнікова, найближчим часом майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. При цьому Україна замовить ще десятки безпілотників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецька компанія Baykar вирішила надати Україні три безпілотника "Байрактар", гроші на які збирали всі українці, безкоштовно.
Також ми писали, що українці за три дні зібрали кошти на закупівлю трьох "Байрактарів".
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