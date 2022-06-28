Україна отримала близько півсотні "Байрактарів" з початку вторгнення РФ, - Резніков

Українські військові отримали трохи менше ніж півсотні безпілотників "Байрактар" з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"Лише з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків" (БПЛА "Байрактар" - ред.). Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ, і ми очікуємо їх уже в липні", - розповів міністр.

За словами Резнікова, найближчим часом майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. При цьому Україна замовить ще десятки безпілотників.