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Украина получила от оккупантов еще 16 тел защитников Мариуполя

Фото: Украина получила от оккупантов еще 16 тел защитников Мариуполя (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от россиян еще 16 тел погибших военнослужащих, оборонявших Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патронатной службы "Ангелы Азова".

По данным службы, в Киев прибыли еще 16 тел военных, погибших в боях за Мариуполь. Патронатная служба вместе с полицейскими, работниками морга, судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

"Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с патронатной службой оперативно информировать семьи павших героев в случае выявленных совпадений ДНК", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Украина уже получала тела погибших при обороне Мариуполя. Во время обмена были получены останки 160 военных.

При следующем обмене Украина смогла забрать тела еще 64 погибших воинов.

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