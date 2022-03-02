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Украина получила новые "Байрактары", они уже на боевом дежурстве, - Резников

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Киев, Среда 02 марта 2022 09:50
Украина получила новые "Байрактары", они уже на боевом дежурстве, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина получила новые боевые беспилотники "Байрактар". Они уже стали на боевые дежурства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

"Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным. В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов", - отметил он.

По его словам, Европа превращается в украинский тыл и поставляет критически необходимое для обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Эти дроны активно используются для уничтожения колонн российской бронетехники.

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