Украина получила ноту из-за указа Зеленского об IT-специалистах из Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Послу Украины вручили ноту протеста.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Выданный украинским президентом указ в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. В белорусском МИД утверждают, что этот указ подрывает доверие в двусторонних отношениях.

"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - заявили в МИД.

Кроме того, в белорусском ведомстве пригрозили Украине ответными мерами для защиты национальных интересов. Вместе с тем в Минске заявляют, что не имеют намерений пересекать "красные линии".

Напомним, 4 октября Зеленский издал указ о продлении разрешенного срока пребывания в Украине IT-специалистов из Беларуси, если их иммиграция отвечает интересам Украины.

Позже украинское правительство упростило порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, включительно с Беларусью.