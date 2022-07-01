Украина получила немецкий грант на 1 млрд евро: куда пойдут деньги

Украина получила грант на 1 млрд евро от правительства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов .

Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения. Всего с начала военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Сообщается, что средства перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом (МВФ) для стран-доноров Украины.

Напомним, сегодня Европейская комиссия предложила выделить Украине первый транш на 1 млрд евро из общего пакета макрофинансовой помощи, который составит до 9 млрд евро.

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