Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш на 1 млрд евро

Европейская комиссия 1 июля 2022 года предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - отметила она.

По ее словам, ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.