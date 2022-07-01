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Україна отримала німецький грант на 1 млрд євро: куди підуть гроші

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна отримала грант на 1 млрд євро від уряду Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Повідомляється, що кошти перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом (МВФ) для країн-донорів України.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Загалом з початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія запропонувала виділити Україні перший транш на 1 млрд євро із загального пакету макрофінансової допомоги, який складе до 9 млрд євро.

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