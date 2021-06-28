Украина получила копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал привезут на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал документа привезут в Украину на День независимости.

Об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады .

"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика", - заявил Зеленский.

По его словам, оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.