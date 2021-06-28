ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина получила копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал привезут на День независимости

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 июня 2021 11:17
Украина получила копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал привезут на День независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила три копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал документа привезут в Украину на День независимости.

Об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.

"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика", - заявил Зеленский.

По его словам, оригинал Конституции, а также булаву гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Конституция
NEWS
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун