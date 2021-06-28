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Україна отримала копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал привезуть на День незалежності

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 11:17
Україна отримала копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал привезуть на День незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала три копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документа привезуть в Україну на День незалежності.

Про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в офісі президента. Третя - в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика", - заявив Зеленський.

За його словами, оригінал Конституції, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі бажаючі зможуть побачити в Софійському Соборі.

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Володимир Зеленський Конституция
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