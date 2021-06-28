Україна отримала копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал привезуть на День незалежності

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала три копії Конституції Пилипа Орлика. Оригінал документа привезуть в Україну на День незалежності.

Про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради .

"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в офісі президента. Третя - в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика", - заявив Зеленський.

За його словами, оригінал Конституції, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі бажаючі зможуть побачити в Софійському Соборі.