Украина получила гумпомощь от Китая для борьбы c COVID-19

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая с широким спектром медицинских изделий. Среди прочего, Украина получила более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Гуманитарный груз включает:

тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц);

медицинские маски (50 тыс. единиц);

медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);

бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);

медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);

медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);

одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после получения гумпомощи заявил, что "доверчивая, открытая и дружеская атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинско-китайского стратегического партнерства".

Напомним, ранее Украина запросила у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Болгария предоставит гумпомощь для украинских медиков.