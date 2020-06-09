Украина получила гумпомощь от Китая для борьбы c COVID-19

Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий
В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая с широким спектром медицинских изделий. Среди прочего, Украина получила более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Гуманитарный груз включает:
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после получения гумпомощи заявил, что "доверчивая, открытая и дружеская атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинско-китайского стратегического партнерства".
Напомним, ранее Украина запросила у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что Болгария предоставит гумпомощь для украинских медиков.
Автор: Максим Зайченко