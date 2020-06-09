Україна отримала гумдопомогу від Китаю для боротьби з COVID-19

В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Китаю з широким спектром медичних виробів. Серед іншого, Україна отримала понад 50 тисяч тест-систем для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Гуманітарний вантаж включає:

тест-системи для діагностики коронавіруса (50016 одиниць);

медичні маски (50 тис. одиниць);

медичні захисні окуляри (30 тис. одиниць);

безконтактні термометри (1 тис. одиниць);

медичні хірургічні маски (200 тис. одиниць);

медичні захисні костюми (30 тис. одиниць);

одноразові медичні рукавички (50 тис. одиниць).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після отримання гумдопомоги заявив, що "довірлива, відкрита і дружня атмосфера, яка склалася у відносинах між Україною і Китаєм, і надалі буде зміцнюватися і сприяти всебічному розвитку українсько-китайського стратегічного партнерства".

Нагадаємо, раніше Україна запросила в Ізраїлю гумдопомогу для боротьби з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків.