Украина получила еще 1,5 млрд долларов безвозвратной помощи от США

Деньги предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

По данным пресс-службы, средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

"Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, первые 3 млрд долларов от США по проекту "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" были предоставлены Украине на День независимости 24 августа.